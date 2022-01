Straty po wichurze, która przeszła przez gminy Choceń i Lubień Kujawski wciąż są szacowane. Kilka rodzin zostało bez dachu nad głową!

Kolejny odcinek drogi wojewódzkiej w powiecie włocławskim pójdzie do przebudowy

Ponadto uszkodzonych zostało pięć instalacji fotowoltaicznych, przy czym cztery zbudowane z dofinansowaniem Urzędu Gminy w Choceniu. - Instalacje wybudowane z naszym dofinansowaniem są ubezpieczone i zostaną odbudowane - podkreśla Roman Nowakowski. I dodaje: - Jeśli chodzi o budynki to wystąpiliśmy z wnioskiem o uruchomienie tzw. rezerwy celowej. Jeśli, wojewoda uruchomi rezerwę, to będzie możliwość uzyskania zasiłku celowego w wysokości 6 tysięcy złotych lub nawet 100 tysięcy złotych. Maksymalna kwota dofinansowania to 200 tysięcy złotych.

Duże straty spowodowała też wichura w gminie Lubień Kujawski. - Dotychczas mieszkańcy zgłosili nam 45 szkód - mówi Agnieszka Mikołajewska z referatu do spraw inwestycji, spraw obronnych i przeciwpożarowych Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim.

Ucierpiały między innymi budynki gospodarcze, ale też garaże. Blaszaki wichura nie tylko uszkodziła, ale i poprzestawiała w inne miejsca. Z dwóch domów zerwane zostały dachy, jeden został kompletnie zniszczony.