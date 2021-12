Strażacy ze Świecia zapuścili wąsy. Tak zachęcają do badania jąder

Pomaga w tym kampania Movember 2021, polegająca na zapuszczaniu wąsów przez mężczyzn. Odmiana na ich twarzach ma zaciekawiać, a przy tym wszczynać dyskusję na temat zachorowalności i profilaktyki nowotworów prostaty i jąder.

Pierwsza taka kampania odbyła się w 1999 roku w Australii i odtąd obiega świat.

Dotarła również do Świecia. Jak informuje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, przyłączyli się do niej funkcjonariusze z pierwszej zmiany w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu.

- Dbanie o zdrowie nie jest przejawem słabości, a chodzenie do lekarza nie jest niemęskie – mówią strażacy.

Co trzeci mężczyzna w wieku 50 - 80 lat oraz 80 procent mężczyzn po 80-tce zachoruje na raka prostaty. Nowotwór ten jest czwarty pod względem śmiertelności na świecie.

Da samobadania jąder zachęca m.in. Rzecznik Praw Pacjenta: