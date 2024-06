W tych owocach mogą być pasożyty - ostrzegają eksperci. To się dzieje z organizmem, gdy jemy maliny i jagody OPRAC.: Magdalena Walczak-Grudzka

Eksperci ostrzegają przed jedzeniem pysznych owoców zbieranych w lesie. - To ogromne zagrożenie dla naszego zdrowia - mówią. Chodzi o jaja i larwy tasiemca w lubianych owocach, takich jak jagody, maliny, jeżyny czy poziomki. Zjedzenie owoców z pasożytem może doprowadzić nawet do śmierci! Na co uważać? Co się dzieje z organizmem, gdy jemy maliny, jagody i inne owoce prosto z lasu? Czytaj więcej!