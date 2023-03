Stres, depresja i lęki wysyłają coraz więcej mieszkańców naszego regionu na zwolnienia lekarskie

Prof. dr hab. n. med. Aleksander Araszkiewicz, konsultant wojewódzki ds. psychiatrii, Centrum Zdrowia Psychicznego „Łaźnia Miejska” w Bydgoszczy, na łamach „Pomorskiej” niedawno przyznał, że coraz częściej do jego gabinetu przychodzą coraz bardziej agresywni pacjenci. Proszą o pomoc, bo sobie nie radzą i wyładowują się na najbliższych. Natomiast w pracy, w sytuacji stresowej, taka osoba nie odważy się być tak agresywna wobec swojego przełożonego, bo ma świadomość tego, że może ją po prostu stracić.

- Mamy wokół siebie coraz więcej agresji, bo cały czas toczy się wojna w Ukrainie, a jeszcze wcześniej była pandemia. Do tego dochodzą stresy życia codziennego, zawodowego czy społecznego no i to tempo życia – myślę, że wszystko to buduje napięcie, które w nas notorycznie występuje. Efektów tych sytuacji – jako psychiatra, doświadczam w mojej pracy cały czas. Mam coraz więcej pacjentów nie tylko z lękami, agresją, ale i z depresją - przyznaje prof. dr hab. n. med. Aleksander Araszkiewicz.