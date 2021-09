Strzelce Dolne. Spotkajmy się w weekend na Święcie Śliwki. Start w sobotę 4 września o godz. 12

W sobotę 4 września na boisku sportowym w Strzelcach Dolnych rozpocznie się o godz. 12 kolejna edycja „Święta Śliwki”. Impreza potrwa dwa dni, do niedzieli. - Atrakcji nie zabraknie – zapewniają organizatorzy. Oby tylko dopisała pogoda, bo rok temu lało jak z cebra.

Na pewno warto wybrać się w weekend do Strzelec na zakupy. Jak co roku zaopatrzyć się będzie można nie tylko w słynne strzeleckie powidła i świeże śliwki niemal prosto z drzewa czyli produkty firmowe tego wydarzenia oraz posmakować innych lokalnych przysmaków. - Oferta jarmarku - słyszymy w Strzelcach - jest dużo bogatsza.

Już dziś zaprasza mieszkańców regionu na pokazowe smażenie powideł w tradycyjnych kotłach kuprowych i posmakowanie dawnej kuchni wiejskiej

- Każdy z uczestników będzie mógł doświadczyć ile ciężkiej pracy wkładamy w każdy słoiczek naszych pysznych powideł – mówi Jan Iwanowski.

Ale nie tylko o podniebienia gości zadbali organizatorzy wydarzenia. Także o rozrywkę. Wśród straganów z pysznościami stanie scena, na której zagrają w weekend m.in. kapela podwórkowa „Wesołe Antki” z Gniewu i bydgoska kapela podwórkowa „Cynamony”, stały bywalec na strzeleckiej imprezie. Przyjedzie też na występy Jurek Paterki, zabierze przyjaciół z „Ferajny Bydgoskiej”.

W sobotę wystawcy czekać będą na gości do godz. 20. W niedzielę zakupy zrobimy w godz. 12-18. Z przyjazdem na święto nie będzie problemu. Niezmotoryzowani skorzystać mogą z dodatkowych kursów linii 95. Pierwszy autobus z osiedla Tatrzańskiego odjeżdża do Strzelec Dolnych o godz. 9.22, Od godz. 11.42 kursy co 20 minut.