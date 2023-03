"Świder, jak ty mi zaimponowałeś w tej chwili" - memy po meczu Polska - Albania [galeria]

Długo gra polskich zawodników wyglądała słabo. Grali wolno, głównie do boku lub do tytułu, mimo że Albańczycy zostawiali dużo miejsca. Na plus można było zaliczyć strzał z dystansu Nicoli Zalewskiego, który Thomas Strakosha obronił na raty. Dopiero pod koniec pierwszej części gry udało się złamać obronę rywali. Zza pola karnego uderzył Jakub Kamiński. Piłka odbiła się od słupka i trafiła pod nogi Karola Świderskiego. Ten nie zmarnował okazji i mimo asysty dwóch obrońców zdołał posłać piłkę do siatki. Warto zaznaczyć, że polski napastnik ma patent na Albańczyków, bo strzelał im gole w dwóch poprzednich meczach.