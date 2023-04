Świetny Phil Greene prowadzi Anwil Włocławek do ważnego zwycięstwa w Lublinie Joachim Przybył

Phil Greene Paweł Czarniak

To nie była może pucharowa forma Anwilu, ale na Start w Lublinie wystarczyła w zupełności. Goście rozstrzygnęli spotkanie w trzeciej kwarcie. - Wreszcie mamy skład do grania co trzy dni z taką samą intensywnością - ocenia Przemysław Frasunkiewicz.