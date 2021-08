Świnie przerastają w chlewniach, a ich wartość rynkowa spada. Ceny i sytuacja na rynku

Okazało się, że wykrycie ASF nie wpłynęło znacząco na rynek, cena pozostała bez zmian. W notowaniach VEZG 28.07.2021 Niemcy dalej utrzymali cenę 1,42 €/kg (wbc). Czekamy na notowania na Dużej Giełdzie Niemieckiej z 4 sierpnia.

Obecnie według notowań ISN różnica pomiędzy ceną skupu pomiędzy Niemcami i Hiszpanią wynosi ok. 50 eurocentów/kg w wagi poubojowej. Likwidacja gospodarstw utrzymujących świnie w Niemczech postępuje. Poza kontraktami duże rzeźnie płacą za tuczniki 7 centów mniej za kilogram wagi poubojowej.

Na niski poziom cen w UE oddziałuje ograniczenie eksportu wieprzowiny do Chin. "Wiele niezależnych źródeł podaje, że średnia waga ubojowa dostarczanych do rzeźni świń znacznie zmalała. Jeżeli te informacje się potwierdzą, to na rynku chińskim pojawi się luka, która umożliwi powrót unijnym eksporterom na ten lukratywny rynek", wskazuje KZP-PTCh.