Szalony mecz na Tor-Torze. Decydowały karne! [zdjęcia z lodu i kibiców]

Takie mecze kibice pamiętają latami. Torunianie podejmowali GKS Tychy po trzech porażkach z rzędu i długo zapowiadało się na czwartą. Goście prowadzili 4:1 po dwóch tercjach. W ostatniej działy się na lodzie prawdziwe cuda. Najpierw gospodarze wstrząsnęli defensywą GKS, strzelając trzy gole w ciągu niespełna dwóch minut. Festiwal rozpoczął Ilia Korenczuk, ale to wcale nie było ostatnie słowo Ukraińca.

Końcówka to prawdziwy horror. Tyszanie najpierw trafili w słupek, a na 122 sekundy przed końcem wbili krążek do siatki. Gospodarze rzucili się do rozpaczliwych ataków i już minutę później dogrywkę KH Enerdze zapewnił Korenczuk.

W dogrywce obie drużyny nie wykorzystały swoich szans, a w karnych zagrywkach szczęście uśmiechnęło się do gości, a krążek w bramce umieścili Jean Dupuy i Roman Szturc.