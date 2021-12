Szczepienia przeciwko koronawirusowi bez rejestracji. Gdzie są prowadzone we Włocławku? Joanna Maciejewska

Do 24 grudnia 2021 roku w powszechnym punkcie szczepień, który działa w Hali OSiR we Włocławku, można zaszczepić się przeciwko koronawirusowi bez konieczności wcześniejszego zapisywania się. Dotyczy to osób, które mają wystawione e-skierowanie. Punkt działa od poniedziałku do piątku.