Szeregowy z bydgoskiej jednostki współżył z 13-latką. Odpowie za to w sądzie

Akt oskarżenia w tej sprawie trafił do Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie. Zawiadomienie do policji jesienią ubiegłego roku złożył ojciec poszkodowanej 13-latki. Okazało się, że chodzi o wojskowego z jednej z bydgoskich jednostek. 20-latek, który służył w stopniu szeregowego zasadniczej, dobrowolnej służby wojskowej, po ujawnieniu okoliczności sprawy odszedł z armii.

- Oskarżony przyznał się do czynu, przy czym wyjaśniał, że do obcowania doszło za zgodą nieletniej - mówi prok. Łukasz Kawalec, zastępca szefa Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz-Południe do spraw wojskowych.

Za wykorzystanie osoby nieletniej grozi do 15 lat więzienia

Za czyn określony w kodeksie karnym w artykule 200, a więc za obcowanie płciowe "z małoletnim poniżej lat 15", lub w przypadku, kiedy oskarżony "dopuszcza się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadza ją do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania", przewidziana jest kara więzienia. Gdy sąd uzna mężczyznę winnym, może go ukarać pozbawieniem wolności od dwóch do piętnastu lat.