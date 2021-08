Grudziądzki szpital wynajął specjalistów od wizerunku. Dyrektor tłumaczy: - Żeby informacja była szczera i rzetelna

O wynajęcie agencji PR i racjonalność ponoszenia na to wydatków, podczas ostatniej sesji rady miasta, dyrektora grudziądzkiego szpitala zapytał radny Arkadiusz Goszka.

- My nie jesteśmy marketingowcami, nie mamy doświadczenia. Nie ma dobrej komórki marketingu, niestety, w szpitalu do tej pory. Pojedyncze osoby, które zajmują się tymi sprawami, nie mają takiego doświadczenia, które pozwalałoby nam właściwie, w sposób merytoryczny formułować pewne informacje do mediów, formułować informacje dla społeczności, żeby odbierała ona to tak, jak jest, a jednocześnie żeby ta informacja była szczera i rzetelna - mówił Hoppe.