Szpital w Grudziądzu zakupił nową karetkę. Dyrektor: - To jedna z najnowocześniejszych w regionie. Zobacz wideo Aleksandra Pasis

- To co wyróżnia tę karetkę to duża obszerność i hydrauliczne nosze, co bardzo ułatwia nam pracę - Michał Klucznik, ratownik medyczny chwali nowy nabytek szpitala. Ambulans wraz z załogą ratować zdrowie i życie mieszkańców Grudziądza i okolic pierwszy raz wyjechał w czwartek, 15 czerwca. Docelowo stacjonuje w centrum miasta przy ul. Szpitalnej.