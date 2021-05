Szukasz pracy? ZK w Koronowie zatrudni strażników, pielęgniarkę i psychologa. Wakaty także w Potulicach

Jak dowiadujemy się - zatrudnieni w ZK funkcjonariusze i pracownicy pełnią służbę na różnych stanowiskach - jako strażnicy ochrony i oddziałowi, wychowawcy i psychologowie. W zakładzie funkcjonuje również ambulatorium, dział finansowy, ewidencji, kwatermistrzowski czy informatyki i łączności.

- To bardzo ważne filary w strukturze jednostki penitencjarnej - informuje kpt. Karolina Kozłowska i zachęca potencjalnych kandydatów: - Jeśli chcesz wstąpić w szeregi służby więziennej to obecnie jest na to najlepszy czas. Koronowska jednostka poszukuje 5 strażników działu ochrony, pielęgniarki oraz psychologa.