Szybka koleją do Waitangi - komentuje Adam Willma

W przypadku Polski wylądowalibyśmy w południowej części Oceanu Spokojnego. Najbliżej na zakupy można się stamtąd wybrać na wyspy Chatham. Cudowny koniec świata. Już się nawet zacząłem przymierzać do zakupu działki w miejscowości Waitangi.

Ale odstawmy marzenia. Obudzono nas ostatnio ze snu i okazało się, że ręka utknęła w czymś mokrym. Planujący rozwój Centralnego Portu Komunikacyjnego, nie zaprosili nas do stołu. No może nie tak, że w ogóle sobie nie życzą pasażerów z Kujawsko-Pomorskiego, ale nie uwzględnili nas w wytyczaniu szlaków kolei dużych prędkości. Dobra, można się śmiać, że te szybkie koleje w Polsce dowodzą słuszności starego porzekadła „śpiesz się powoli”. Bo szczytem emocji na torach są u nas prędkości, które śmiałkowie na autostradzie w Niemczech osiągają przy pomocy golfa III.

Ale sprawa jest poważna. Na okoliczność samorządowcy zorganizowali w Toruniu konferencję. Zaproszeni naukowcy przestrzegali, że pominięcie regionu na mapie szybkich kolei może być dla nas gwoździem do trumny, bo przestaniemy być zauważalni na linii pomiędzy Trójmiastem a Warszawą. Szybkie połączenie Trójmiasta z CPK sprawi, że dla najbardziej atrakcyjnego ośrodka w północnej Polsce odległość przestanie być problemem. Tym samym komunikacyjne atuty Torunia i Bydgoszczy się kurczą. Skądinąd metafora o gwoździu i trumnie jest jak najbardziej na miejscu. Bo trumna właśnie opuściła stolarnię – mieszkamy w jednym z najszybciej starzejącym się regionie w Polsce. Co gorsza – w regionie, który przez młodych postrzegany jest jako punkt startowy do Wielkopolski, Trójmiasta i Warszawy.