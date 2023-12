Tak jedzenie łososia pomaga szybciej schudnąć. W ten sposób spożywanie łososia prowadzi do utraty wagi [6.12.23]

Łosoś jest jedną z najchętniej kupowanych i przyrządzanych ryb w Polsce, nie tylko na święta. Łosoś sam w sobie jest wyjątkowym produktem, często pojawiającym się w dietach odchudzających. A połączony z innymi składnikami spalającymi tłuszcz sprawia, że można schudnąć w mgnieniu oka. Dietetycy wymieniają kilka potencjalnych korzyści wynikających ze spożycia łososia w procesie odchudzania. Warto wiedzieć, jak włączenie większej ilości łososia do diety może pomóc schudnąć.

Łosoś to produkt bogaty w składniki odżywcze, który można z łatwością dodać do wielu przepisów na śniadanie, obiad czy kolację. Trzeba tylko uważać, aby nie spożywać łososia z wysokokalorycznymi sosami lub przyprawami. Warto połączyć go z dużą ilością owoców i warzyw, by zyskać obfity a jednocześnie niskokaloryczny posiłek - podpowiadają eksperci.