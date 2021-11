Tak mieszka i żyje na co dzień Marta Wierzbicka. Mamy zdjęcia! Kamila Pochowska

Marta Wierzbicka rozpoznawalność zdobyła rolą Oli Zimińskiej w serialu "Na Wspólnej". Aktorka występuje również na deskach Teatru Capitol.

Marta Wierzbicka jest aktorką telewizyjną i teatralną. Popularność przyniosła jej rola Oli Zimińskiej w serialu "Na Wspólnej". Była uczestniczką programów takich jak "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami", a także "Azja Express". Aktorka aktywnie udziela się w mediach społecznościowych. Dzięki temu możemy zobaczyć jej prywatne zdjęcia. Zobaczcie jak mieszka i żyje na co dzień Marta Wierzbicka.