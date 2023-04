Tak przygotowują się na Wielkanoc Ania i Grzegorz Bardowscy z "Rolnik szuka żony". Sprawdź ich przepis na pyszną babkę wielkanocną

Ania i Grzegorz Bardowscy prowadzą dobrze prosperującego bloga, w którym zapraszają fanów do swojej codzienności. Strona cieszy się dużym zainteresowaniem - Anię Bardowską na Instagramie śledzi blisko 300 tys. osób. Żona rolnika chętnie publikuje tam rodzinne zdjęcia oraz chwali się kulinarnymi dokonaniami. Ostatnio podzieliła się z fanami pierwszymi przygotowaniami do świąt Wielkanocnych - udostępniła także przepis na wilgotną babkę wielkanocną:

- 4 jajka ubijamy z 250g cukru na puszystą masę. Powoli, małym strumieniem wlewamy ¾ szklanki oleju, cały czas ubijając. Następnie dodajemy przesianą mąkę pszenną (500g), 2 łyżeczki proszku do pieczenia. Na koniec wlewamy ¼ szklanki mleka.

Formę do babki smarujemy masłem, dla bezpieczeństwa możecie wysypać bułką tartą.

2/3 ciasta wlewamy do formy, do pozostałej części dodajemy 1 łyżkę kakao i 2 łyżki mleka. Mieszamy, dokładamy do formy i widelcem delikatnie mieszamy.

Pieczemy w temperaturze 170 stopni przez ok. 50-60 minut.

Nie kroimy babki od razu, aby za szybko nie odparowała- dzięki temu będzie bardziej wilgotna. 😊