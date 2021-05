Tak wkrótce może wyglądać ulica 3 Maja we Włocławku [wizualizacje] Joanna Maciejewska

Ulica 3 Maja we Włocławku ma stać się woonerfem – bezpieczną, wielofunkcyjną i atrakcyjną przestrzenią miejską, w której pojawią się nawiązania do lokalnej tradycji. Rozstrzygnięto już konkurs architektoniczny na wykonanie tego zadania. Wygrał go zespół z Warszawy.