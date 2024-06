Tak wyglądają dzieci Ani Dąbrowskiej - zdjęcia. Córka Melania to kopia słynnej mamy! [17.06.2024]

Swoją karierę rozpoczęła w 2002 roku w ,,Idolu”. Programu nie wygrała, ale to w żaden sposób nie przeszkodziło jej w zrobieniu ogólnopolskiej kariery. Wydała sześć albumów studyjnych i jedną płytę z największymi przebojami. Na swoim koncie ma 9 Fryderyków, czyli najbardziej prestiżowych nagród muzycznych w Polsce.

Ania Dąbrowska to popularna wokalistka, autorka tekstów, kompozytorka i producentka muzyczna.

Ania Dąbrowska – związki

Prywatnie Ania Dąbrowska była związana z producentem muzycznym i menadżerem Pawłem Jóźwickim. Byli parą przez dwanaście lat. Mimo, iż rozstanie oboje opisywali jako trudne to obecnie pozostają w przyjaznych stosunkach i wspólnie wychowują dwójkę dzieci. Nie wiadomo, czy wokalistka obecnie ma nowego partnera.

Ania Dąbrowska - dzieci

Do tej pory słynna mama bardzo chroniła ich prywatność. Tym razem jednak zabrała dzieci na premierę filmu ,,W głowie się nie mieści 2”, która odbyła się w kinie Helios Blue City w Warszawie. Dzieci chętnie pozowały do zdjęć i zachowywały się bardzo naturalnie pod ostrzałem fotografów. Na fotografiach widać, że Melania to prawdziwa kopia mamy!