Tak wyglądał Ciechocinek niemal 100 lat temu. Kultowe uzdrowisko na archiwalnych zdjęciach KG - materiał archiwalny

Ciechocinek to miasto, które od lat należy do miejsc chętnie odwiedzanych przez turystów i kuracjuszy. Mamy dla Was unikalne zdjęcia jednej z największe pereł polskich uzdrowisk. Obejrzyjcie stare fotografie ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego. Zobaczcie jak bardzo zmienił się Ciechocinek!