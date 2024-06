Tak wyglądała jedynka "Pomorskiej" i innych gazet po wyborach w 1989 roku. Zobaczcie!

Z ramienia KO Lecha Wałęsy w okręgach bydgoskim, chojnickim i inowrocławskim, startowali Antoni Tokarczuk, Ryszard Helak, Andrzej Wybrański i działacze rolniczej "S", Roman Bartoszcze, Ignacy Guenther. Sam Jan Rulewski nie kandydował, ale patronował Solidarnościowo-Opozycyjnemu Komitetowi Wyborczemu, który wystawił dwóch kandydatów: Stefana Pastuszewskiego - do Sejmu i Tadeusza Jasudowicza - do Senatu. W sumie, z ówczesnego województwa bydgoskiego, z list opozycji, do izb parlamentu dostało się sześć osób. Oprócz wymienionych mandat senatora zdobył Aleksander Paszyński.