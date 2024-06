Taki brąz to hit fryzjerski na lato 2024 - zdjęcia, inspiracje. Taka fryzura odejmuje 10 lat i odświeża wizerunek [01.07.2024] JG

Wakacje to dobry czas, by odświeżyć wizerunek i pokazać się po urlopie w nowej wersji. Odpowiednie cięcie i koloryzacja będzie nie tylko ładnie się prezentować, ale również optycznie odmłodzi. Taki brąz to trend fryzjerski na lato 2024. Rozświetla twarz i odciąga uwagę od zmarszczek. Oto zdjęcia i inspiracje.