Takie będą podwyżki dla emerytów. Kolejne zmiany w tabeli waloryzacji emerytur ZUS 2025 [15.06.2024]

Rok 2025 może przynieść zmiany w dotychczasowym trendzie wzrostu świadczeń emerytalnych , do którego polscy seniorzy zdążyli się przyzwyczaić. Ostatnie lata charakteryzowały się znacznymi wzrostami emerytur, jednak nowe informacje z Ministerstwa Finansów wskazują na znacznie skromniejsze podwyżki.

W komunikacie po posiedzeniu Rady Ministrów w połowie czerwca podano kolejne dane i poinformowano, że – według prognoz rządu – wskaźnik waloryzacji w 2025 r. wyniesie nie mniej niż 106,78 proc. Oznacza to, że w przyszłym roku emerytury i renty wzrosną o co najmniej 6,78 proc. Wskaźnik 7,5% może, choć nie musi być już nieaktualny.

Według wiosennych prognoz, seniorzy mogli spodziewać się wzrostu świadczeń o jedynie 7,5 proc. To najniższa przewidywana wartość wzrostu od 2021 roku, co może zaskoczyć wielu emerytów. Zmiany te są wynikiem obecnej sytuacji gospodarczej, w tym spadającej inflacji, która bezpośrednio wpływa na waloryzację emerytur.

Rząd prognozuje, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2025 r. wyniesie nie mniej niż 106,78 proc. Oznacza to wzrost świadczeń o co najmniej 6,78 proc. – poinformowało w czwartek Centrum…

Prognozowana waloryzacja emerytur w 2025 - nowe wyliczenia po zmianach

Te informacje mogą budzić obawy wśród seniorów, którzy do tej pory mogli liczyć na regularne i często wysokie podwyżki swoich świadczeń.

Seniorzy muszą więc przygotować się na skromniejsze podwyżki swoich świadczeń w przyszłym roku, które będą jednak dostosowane do zmian sytuacji finansowej w całym kraju. Prognozowane wyliczenia nowych emerytur po waloryzacji można znaleźć w poniższej galerii.

Mimo zmniejszonego tempa wzrostu świadczeń, warto zauważyć, że ceny produktów w sklepach nie powinny znacząco wzrosnąć. Tzn. ceny powinny utrzymać się na podobnym poziomie, dlatego w przyszłym roku i podwyżki emerytów będą dostosowane do tej sytuacji

Jeśli inflacja by jednak wzrosła, to emeryci mogą być spokojni. Wskaźnik ustala się ostatecznie w lutym 2025, więc emerytury będą dostosowane do aktualnej sytuacji.