Takie produkty Karol III zjada każdego dnia. Oto, jak może wyglądać codzienna dieta króla Anglii

Król Karol podobnie jak jego mama Elżbieta II dba o swoje nawyki żywieniowe. 14 listopada 2022 roku będzie świętował swoje 74. urodziny. Dieta króla Karola III jest bardzo zdrowa.Darren McGrady, jeden z osobistych kucharzy królowej Anglii w swojej książce "Eating Royally: Recipes and Remembrances from a Palace Kitchen" ujawnił wiele informacji na temat nawyków żywieniowych Elżbiety II. Jak donosi McGrady, w momencie, gdy dla niej pracował, królowa miała około 20 kucharzy gotujących dla niej. O królu Karoli III powiedział, że jest zdecydowanie smakoszem, który musi wiedzieć, skąd pochodzi jedzenie - od wielu lat propaguje ekologiczną i organiczną żywność a wręcz sam ją produkuje - zajmuje się rolnictwem ekologicznym od 30 lat.O zwyczajach króla Karola III krążą plotki jeszcze z czasów, gdy był księciem Walii. Pojawiały się informacje o tym, jakie lubi jeść jajka i jaką średnicę powinna mieć bułka do jego kanapki, że podróżuje z własną deską sedesową i każe prasować swoje sznurówki. Jedno jest pewne - obecny król Anglii ma specyficzne podejście do niektórych spraw, zwłaszcza do kwestii swojego jedzenia. Ma kilka interesujących dziwactw i nawyków, których nie mieli jego rodzice, jeśli chodzi o jedzenie.Jak wygląda codzienna dieta Karola III? Co trafia do menu króla Anglii? Jak wygląda jego śniadanie, lunch, obiad czy deser? Oto produkty, które monarcha podobno spożywa każdego dnia, aby zachować kondycję i zdrowie. - zobacz teraz w naszej galerii >>>>>

unsplash.com