Takie są najlepsze afirmacje na odchudzanie. Oto słowa mocy i myśli, które pomagają schudnąć OPRAC.: Magdalena Walczak-Grudzka

Aby schudnąć, nie wystarczy przejść na pierwszą lepszą dietę czy katować się treningami. Okazuje się, że należy również zaangażować się umysłowo. Ważna jest motywacja, samodyscyplina, nawyk i wytrwałość. Bardzo pomocne mogą się okazać afirmacje na odchudzanie.Negatywnymi myślami takimi jak "Nigdy nie schudnę", "Ale jestem gruba", "Nigdy mi się nie uda", "Nienawidzę swojego ciała" można sobie dokopywać, ale to nie pomoże schudnąć, a może wręcz sprawić, że przytyje się jeszcze bardziej. Lepiej więc afirmować, na przykład słowami: "opłaca mi się być szczupłą, bo wyglądam lepiej i jestem bardziej atrakcyjna". Istnieją afirmacje, którymi można wesprzeć wysiłki związane z odchudzaniem. Słowa mocy mają pomóc osiągnąć cel i wymarzoną wagę. Jeśli chce się schudnąć, warto właśnie od nic zaczynać dzień. Jakie słowa mocy wpływają pozytywnie i motywują do odchudzania? Zobacz teraz w naszej galerii, afirmacje na odchudzanie i wybierz te słowa mocy, które najlepiej do Ciebie przemawiają i z którymi najlepiej się czujesz a następnie powtarzaj je, aż zobaczysz efekty >>>>> unsplash.com Zobacz galerię (34 zdjęcia)

