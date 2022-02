Takie są pomysły na szkolenie młodych kierowców. Zadanie nie jest wcale proste

Szkolenie młodych kierowców to jak może się wydawać przysłowiowa pestka – w obowiązkowej jeździe jest przecież tylko 30 godzin i tyle samo za biurkiem w sali wykładowej. Można też wiedzę teoretyczną przyswajać eksternistycznie. Tylko, że ta pestka może być trudna do przełknięcia na egzaminie państwowym.

O tym, że szkolenie kierowców w kraju nad Wisłą kuleje i to mocno, mówi się od lat. 30 godzin to zdecydowanie za mało, aby bez problemu zdać egzamin państwowy, a przede wszystkim, by poradzić sobie już samodzielnie we wciąż rosnącym ruchu drogowym na ulicach miast i poza nimi, w tym na trasach szybkiego ruchu i autostradach.