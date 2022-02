Takie są sekrety zdrowia najstarszych ludzi na świecie. Tymi zasadami się kierują, by długo żyć [lista]

Są takie miejsca na świecie, gdzie ludzie żyją ponadprzeciętnie długo. Mieszkańcy tzw. niebieskich stref nie tylko żyją wybitnie długo, lecz również cieszą się nadzwyczaj dobrą kondycją zdrowotną oraz pozostają aktywni fizycznie i intelektualnie aż do późnej starości. Naukowcy przez wiele lat badali te populacje, szczegółowo analizując ich nawyki, aby poznać sekrety zdrowia, szczęścia i długowieczności. Co odkryli? To może być sekret długowieczności!Oto najważniejsze zasady życia najzdrowszych ludzi na świecie. Zobacz koniecznie w naszej galerii >>>>>

pixabay.com