Takie są skutki jedzenia kiwi. Zobacz - co zyskasz wprowadzając jeden z najzdrowszych owoców świata do diety OPRAC.: Adrianna Jackowiak

Kiwi – ochrona antyoksydacyjna: Kiwi jest bogate w witaminę C, witaminę E, karotenoidy, flawonoidy i inne przeciwutleniacze, które pomagają neutralizować wolne rodniki w organizmie, redukując stres oksydacyjny i chroniąc komórki przed uszkodzeniem DNA. PIXABAY Zobacz galerię (12 zdjęć)

Takie są skutki jedzenia kiwi - sprawdź, co możesz zyskać wprowadzając ten owoc do swojej diety! Kiwi to egzotyczne owoce pochodzące z Nowej Zelandii, choć obecnie są uprawiane na wielu obszarach świata. Są małe, owalne, o brązowej, owłosionej skórce i soczystym, zielonym wnętrzu z charakterystycznymi czarnymi nasionkami. Kiwi jest bogate w witaminę C, witaminę E, błonnik i przeciwutleniacze, co czyni go zdrowym dodatkiem do diety. Wejdź do galerii zdjęć i poznaj 15 korzyści z jedzenia kiwi. Zapraszamy!