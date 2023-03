Takie są skutki jedzenia orzechów. Orzechy włoskie, migdały, pekan, laskowe - które są najzdrowsze?

Orzechy to niezbędny element zbilansowanej diety. Mają wiele prozdrowotnych właściwości oraz duże walory smakowe. Orzechy to zdrowa przekąska, dodatki do dań, deserów, mają także zastosowanie w kosmetologii. Laskowe, włoskie, pistacje, pekan, migdały... Orzechy są znane wszystkim. Jak działają na organizm orzechy, gdy je spożywamy? Które orzechy są najzdrowsze? Zobacz teraz.

unsplash.com