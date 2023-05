Takie są skutki jedzenia siemienia lnianego. To dzieje się z organizmem, gdy jemy siemię lniane [30.05.2023 r.]

Siemię lniane to nieduże ziarenka lnu pospolitego, mają brązowy lub lekko złotawy kolor. Te oleiste ziarna są zaliczane do tzw. superfoods, czyli do zdrowej żywności o cennych właściwościach prozdrowotnych. Zawierają wiele witamin, aminokwasów oraz makro- i mikroelementów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Siemię lniane jest spożywane najczęściej po namoczeniu całych ziaren lub ich rozgnieceniu. Może też przygotować wywar lub mączkę i używać do przygotowywania potraw. Siemię lniane praktycznie nie ma smaku.Siemię lniane można spożywać codziennie. Jednak zawiera ono dużo błonnika, dlatego należy pamiętać o dostarczeniu organizmowi odpowiedniej ilości wody, gdyż w przeciwnym razie możemy osiągnąć przeciwny do zamierzonego rezultat.Zebraliśmy dla was listę zalet spożywania siemienia lnianego. Sprawdźcie teraz w naszej galerii.

pixabay.com