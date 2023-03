Takie są sposoby, aby malina obrodziła. Zrób to już teraz, a owoce będą słodkie i soczyste [30.03.2023] OPRAC.: Justyna Trawczyńska

Polskie maliny zjemy między lipcem a wrześniem, jednak te owoce dostępne są przez cały rok, a poza sezonem kupujemy ich dużo między kwietniem a czerwcem, wówczas są to owoce importowane. Zobaczcie jak zadbać o własne krzewy. Szczegóły na kolejnych zdjęciach. To należy zrobić już teraz >>> pixabay/zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (11 zdjęć)

Maliny to jeden z popularniejszych polskich owoców. Jest wyjątkowo delikatnym owocem, doskonale nadaje się do jedzenia "na surowo" i w przetworach. Zobacz, co zrobić już teraz, aby tegoroczny zbiory malin były obfite. Oto co trzeba zrobić, aby nasze maliny były słodkie i soczyste.