Takie są sposoby na zgagę. Te domowe triki pomogą na kwaśność i pieczenie w przełyku [27.04.2024 r.]

Zgaga to bardzo nieprzyjemne uczucie. Może trwać nawet kilka godzin. Powoduje bolesne pieczenie lub palenie w przełyku.

Każdy choć raz poczuł to nieprzyjemne uczucie palenia i pieczenia w żołądku i przełyku, dochodzące czasem aż do gardła. To zgaga. Choć zgaga występuje zwykle jako objaw choroby refluksowej przełyku, może też występować od czasu do czasu, po spożyciu określonych pokarmów, na przykład słodyczy czy alkoholu. Mamy sprawdzone sposoby na zgagę - zobacz, jak pozbyć się uczucia pieczenia w przełyku.