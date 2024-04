Zgaga - od czego się robi? Tego nie jedz, jeśli cierpisz na palenie i pieczenie w przełyku Agnieszka Kasperek

Zgaga to przypadłość, która może dopaść każdego. Zgaga to nieprzyjemna dolegliwość, może być nawet bolesna. Zgaga powstaje, gdy treści żołądkowe cofają się z żołądka do przełyku. Dochodzi wówczas do podrażnienia delikatnej śluzówki. Zgaga powodowana jest kilkoma czynnikami, takimi jak niewłaściwa dieta, niezdrowy tryb życia, a nawet zbyt ciasne w pasie spodnie. Zobacz, jakich produktów spożywczych należy unikać, jeśli często cierpisz na zgagę.