Takie są właściwości lecznicze goździków. Napar z goździków warto pić dla swojego zdrowia

Goździki, czyli suszone pąki kwiatowe goździkowca korzennego, to ceniona na całym świecie przyprawa, stosowana zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym. Dodajemy je do kompotów, grzanego wina, sosów, a także dań mięsnych. Większość z nas wie, że działają wzmacniająco na układ odpornościowy. Mają one jednak o wiele więcej właściwości leczniczych!

Sprawdź, jakie są właściwości zdrowotne goździków. Przyprawa ta może Ci pomóc na wiele dolegliwości. Szczegóły w naszej galerii: