Takiej pogody w Kujawsko-Pomorskiem dawno nie było - wiosna pod koniec lutego! Ten miesiąc tonie jednak w wodzie Marek Weckwerth

Jak bardzo jest mokro, można obserwować m.in. ma polach pod Ostromeckiem i Strzyżawą. Na zdjęciu nadwiślańskie, prawobrzeżne tereny zalewowe na wysokości bydgoskiego Fordonu. Jerzy Bitner

We wtorek w centrum regionu termometry wskażą do 12 stopni Celsjusza. Środa i czwartek będą chłodniejsze, ale w piątek wróci 12, zaś do niedzieli temperatura podniesie się do 14.