Tauron Liga: MKS Kalisz - Joker Świecie. Cztery jednostronne sety i tie break walki

MKS KALISZ - JOKER ŚWIECIE 3:2

Sety: 15:25, 25:15, 25:13, 21:25, 15:13

MKS: Dudek 20, Cygan 10, Miechowicz 1, Żurowska 12, Łukasik 14, Kucharska 0, Bałuk (libero) oraz Drużkowska 14, Gajewska 3.

JOKER: Raczkowska 7, Gawlak 8, Sikorska 26, Twardowska 14, Brzoska 9, Michalewicz 3, Jagła (libero), Nowak (libero) oraz Skrzypkowska 0, Zaborowska 1, Wystel 0.

To był jeden z najważniejszych meczów w kontekście walki o utrzymanie. Zespół ze Świecia, który zajmuje ostatnią pozycję w tabeli, tracił aż osiem punktów do wtorkowych rywalek z Kalisza. Jokerki, by marzyć o zachowaniu miejsce w elicie powinny wygrać w Kaliszu.

Inauguracyjny set w wykonaniu podopiecznych Piotra Mateli był bardzo dobry w każdym elemencie. Świecianki od początku objęły prowadzenie, a potem grając konsekwentnie je powiększały.

Dwie kolejne partie były zgoła inne. To zawodniczkom Jokera nic nie wychodziło i oddawały rywalkom punkty seriami.