Te badania profilaktyczne zrobimy za darmo w Kujawsko-Pomorskiem. Warto też skorzystać z darmowej diety

Mam 67 lat. Czy mogę skorzystać z programu Profilaktyka 40 PLUS? Jak najbardziej. Ten program jest realizowany od 1 lipca 2021 roku. Został przedłużony do końca 2023 roku. Jego celem jest diagnostyka profilaktyczna pacjentów od 40. roku życia. Jest mylne przekonanie, że program obejmuje tylko czterdziestolatków. To nieprawda. Mogą się do niego zgłosić wszyscy, którzy w roku przeprowadzenia badania ukończą lub ukończyli 40 lat (liczy się rok urodzenia), a więc także sześćdziesięcio- czy siedemdziesięciolatkowie.

Jak się zgłosić do programu Profilaktyka 40 PLUS?

Należy uzupełnić ankietę na Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) lub zgłosić się przez infolinię 22 735 39 53 bądź w przychodni POZ uczestniczącej w programie. W ramach 40 PLUS nie jest wymagane skierowanie od lekarza. Badania można zrealizować na podstawie e-skierowania wystawionego przez system. A dzielą się one na trzy grupy: na badania dla kobiet, dla mężczyzn i na pakiet wspólny. W przypadku panów w pakiecie jest badanie PSA w kierunku raka prostaty. To bardzo groźny męski nowotwór. To, jaki ich zakres badań będzie dla nas dostępny, zależy od odpowiedzi, jakich udzielimy w ankiecie. W regionie możemy zgłosić się do ponad 100 placówek realizujących 40 PLUS.

Mam 55 lat. Co prawda nie było u mnie w rodzinie raka piersi, ale wolę dmuchać na zimne. Wiem, że NFZ jakiś czas temu bezpłatnie robił mammografię. Czy nadal można się zapisać na to badanie za darmo?

Cały czas NFZ realizuje program profilaktyki raka piersi, bo jest on ciągle jednym z czołowych zabójców kobiet w Polsce. Początkowo nie daje żadnych objawów, ale wcześnie wykryty jest uleczalny. Program skierowany jest do kobiet od 50 do 69 lat, które w ciągu ostatnich 24 miesięcy nie wykonywały mammografii lub otrzymały, w ramach tego programu w ubiegłym roku, pisemne wskazania do ponownej mammografii. W naszym regionie można ją zrobić w 13 pracowniach stacjonarnych i 4 mammobusach, które docierają do najmniejszych miejscowości Pomorza i Kujaw.