Te domowe rośliny są trujące dla mojego kota. One mogą mu naprawdę zaszkodzić

Można czasem usłyszeć, że kot dzięki wrodzonemu instynktowi rozpozna zagrożenie i nie zje tego, co dla niego niedobre i trujące. To jednak błędny mit. Kot nie ma świadomości, że dana roślina jest trująca, dlatego to właściciel musi zadbać, by otoczenie było bezpieczne dla jego futrzastego pupila.Oto najpopularniejsze toksyczne rośliny domowe ►

Pixabay