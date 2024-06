Te osoby nie powinny jeść arbuza. Przy tych schorzeniach arbuz może zaszkodzić [30.06.2024 r.]

Arbuz ma owalny kształt, ciemnozieloną skórkę na zewnątrz i czerwony miąższ wewnątrz. Miąższ może mieć kolor różowy, ciemnoczerwony, a nawet żółty, w zależności od odmiany. Owoce arbuza mogą osiągać naprawdę spore rozmiary - nawet do 60 cm długości i do 6 kg wagi. W miąższu znajdują się nasiona, zwykle brązowe lub czarne.

Arbuz, kawon (Citrullus Schrad.) to roślina z rodziny dyniowatych. Wyróżniamy 7 gatunków arbuzów. Większość gatunków rośnie w Afryce Zachodniej, Północnej oraz Sudanie, także w Azji. Owoc, który kupujemy w sklepach, to zwykle arbuz zwyczajny. Ma jadalny, soczysty, słodki i aromatyczny miąższ.

Arbuz - właściwości

Arbuz to owoc, który ma wielu zwolenników. Jest smaczny, soczysty, słodki, świetnie gasi pragnienie, a do tego jest bardzo nisko kaloryczny - 100 g arbuza to jedynie 40 kcal. Dlatego arbuz to idealny owoc dla osób, które chciałyby zrzucić na wadze. Arbuzy zawierają wiele witamin: E, A, z grupy B, a także minerały: potas, cynk, miedź, żelazo, mangan, magnez. Są też bogatym źródłem karotenoidów, likopenu, luteiny, likopenu.