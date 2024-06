Ten dodatek dostają emeryci w 2024 roku. Można dostać nawet 1700 złotych, ale są warunki [16.06.24] OPRAC.: Justyna Trawczyńska

1780,96 zł to od marca 2024 roku wysokość świadczenia emerytalnego wypłacanego emerytom, którzy wychowali minimum czworo dzieci. To rodzicielskie świadczenie uzupełniające, który otrzymują osoby w wieku emerytalnym, gdy nie udało się im wypracować minimalnej emerytury. Zobaczcie, na jakich zasadach wypłacane jest to świadczenie.