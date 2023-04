Cienko to widać... Czyli na wodzie nie szerszej niż kajak. Są takie na Kujawach i Pomorzu. Sami zobaczcie!

Nie spotyka się tam typowych spływów organizowanych na kajakach dwuosobowych, bo te ugrzęzłyby w wąskich gardłach na długie godziny i to nawet na krótkim odcinku.

Wystarczy kajak górski

Tymczasem do przepłynięcia małym, zwinnym kajakiem górskim potrzeba naprawdę niewiele wody. Najważniejsze jest to, aby ten mieścił się między brzegami, a głębokość wynosiła choćby kilka centymetrów. Toteż takie strugi, czasem łączące niewielkie jeziora, są dość atrakcyjnym celem dla kajakarzy lubiących takie wyzwania, podczas których trzeba użyć i siły, i techniki, co często i tak kończy się okładami z błota na twarz i inne części ciała.