To oznaczają kody na prawie jazdy. Niektóre z nich są bardzo istotne i tajemnicze [lista - 31.01]

Każdy posiadacz prawa jazdy zdaje sobie sprawę z informacji umieszczanych na jego dokumencie uprawniającym go do jazdy. Czy jednak na pewno wiemy wszystko o tych dokumentach? Niektóre kody zawarte na prawach jazdy rozszerzają uprawnienia kierowcy. O kodach, które zdradzają pewne ograniczenia, które kierowca wolałby czasem ukryć, w wielu wypadkach nie wie nawet użytkownik dokumentu. Zobaczcie, zatem co mogą oznaczać kody na prawie jazdy. Szczegóły na kolejnych zdjęciach >>>>

archiwum/zdjęcie ilustracyjne