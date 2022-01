Torty jak dzieła sztuki, nie tylko urodzinowe, robi Malwina Patula z Płutowa. Zdjęcia

Najlepsza reklama - z ust do ust

- Gdy trzy lata temu zachorowałam, szukałam czegoś, co da mi ukojenie, odprężenie i tak to, co robiłam dotąd dla rodziny stało się moją nową pasją - mówi Malwina Patula. - Pamiętam, przygotowałam tort dla córki na urodziny. Ktoś powiedział, że jest piękny, że mogłabym w ten sposób sobie dorabiać. Zaczęłam więc robić torty a reklama z ust do ust zataczała coraz szersze kręgi. To dłubanie dawało mi to odpoczynek. Uczyłam się z internetu i starałam się, aby każdy kolejny tort był lepszy od poprzednich. Widzę jakie robię postępy - moje pierwsze torty różnią się od tych, które wychodzą z mojej kuchni teraz. Trening czyni mistrza!