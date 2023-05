Torty komunijne 2023 - takie pieką mieszkanki Kujaw i Pomorza: Joanna Betin i Justyna Musiorska

Sama nie wie, ile przez ten czas napiekła tortów. Na pewno jest ich bardzo dużo, jednak każdy jest inny. Samo dzieło powstaje na życzenie klienta bądź „z wolnej ręki”, którą daje autorce zamówienia.

- Zazwyczaj klient podsyła mi zdjęcie z interesującym go tortem, a ja robię go podobnie bądź zmieniamy wspólnie jakieś szczegóły. Bardzo lubię, gdy klient daje mi "wolną rękę" co do dekoracji, a ja wtedy robię co mi w duszy gra!