Oto najlepsze torty na chrzest święty dziecka. Tradycyjne i nowoczesne na chrzciny dla dziewczynki i chłopca

Chrzest Święty dziecka to jedno z pierwszych ważnych wydarzeń w życiu młodych rodziców. Zazwyczaj chrzciny synka lub córeczki organizowane są jeszcze przed pierwszym rokiem życia. Na tę uroczystość jednym z obowiązkowych elementów jest tort. Nie może go zabraknąć!

Tyle kalorii mają najpopularniejsze produkty z McDonalds. Nie są to najzdrowsze dania

Jaki wybrać tort na chrzest?

Co prawda, najczęściej dziecko swojego chrztu nie pamięta, jednak dla rodziców, dziadków i znajomych to niezapomniany dzień. Zapamiętany tego dnia może być również tort wybrany na to wydarzenie. Tort na chrzciny jest raczej tradycyjny – biały, skromny, nie za słodki: śmietanowy, waniliowy lub marcepanowy z małą liczbą dekoracji. Coraz częściej jednak rodzice zamawiają torty, które podkreślają płeć dziecka i mają bajkowy lub dziecięcy motyw. Taki wypiek dodaje uroku! Tort w takiej postaci jest jednocześnie elegancki, szykowny, pomysłowy i z nutą indywidualizmu.