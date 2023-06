Tragedia w Grudziądzu. Nie żyje nastolatek, który spadł z komina znajdującego się na terenie dawnych browarów

- 19-latek poniósł śmierć na miejscu - informuje mł. asp. Łukasz Kowalczyk, oficer prasowy policji w Grudziądzu. W tej sprawie śledztwo prowadzi prokuratura.

Do tragedii doszło w sobotę, 17 czerwca ok. godz. 22. Po tym jak służby zostały zaalarmowane o zdarzeniu na miejsce dotarli m.in. policjanci, którzy rozpoczęli reanimację. Niestety obrażenia wewnętrzne oraz głowy, złamania kończyn były zbyt duże i poważne aby uratować życie 19-letniego mieszkańca powiatu świeckiego. Zginął na miejscu.

Komin z którego spadł 19-latek ma ok. 30 metrów wysokości. Jest on wpisany do rejestru zabytków. Informacje o tragicznym zdarzeniu otrzymaliśmy na Facebook-a Gazety Pomorskiej Grudziądzod pani Kasi i pani Mileny. Dziękujemy.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że młody mężczyzna przyjechać miał z kolegami aby odwiedzić opuszczone, zapomniane miejsca. Takim bez wątpienia jest teren gdzie znajdują się ruiny dawnych browarów grudziądzkich przy ul. Sikorskiego. Mimo, że jest on od strony ulicy zamknięty, to można dostać się innymi, bocznymi drogami. Często w tych ruinach swoją "bazę" mają bezdomni.