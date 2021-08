Trudna przeprawa z naszymi przeprawami na Brdzie i Kanale Bydgoskim – jak nie awaria to brak wody

Przeprawa stanęła niedzielne popołudnie, gdy zbliżali się do niej uczestniczy dotowanej przez Urząd Miasta Bydgoszczy imprezy z cyklu „Spływy z historią” (dlatego te imprezy są bardzo tanie – uczestnik płaci tylko 25 zł).

- Wszyscy mieli ogromną ochotę wpłynąć do Śluzy Miejskiej, zobaczyć i doświadczyć przeprawy z górnej na dolną wodę. Nie udało się, bo śluza uległa awarii – relacjonuje Tomasz Izajasz, kustosz Muzeum Kanału Bydgoskiego, który podczas spływu opowiadał o historii Bydgoskiego Węzła Wodnego. - Dlatego zamiast śluzowania w centrum Bydgoszczy chcieliśmy przeprawić się tak dla zaspokojenia ciekawości kajakarzy na śluzie „Okole”, pierwszej na Kanale Bydgoskim. Ale i tu nie udało się, bo... zabrakło wody.

Fama idzie w świat

- To jest granda. Ludzie przyjeżdżają do Bydgoszczy na spływy z całej Polski, nawet z Europy. Często tylko po to, aby zobaczyć śluzy, a najlepiej doświadczyć takiego śluzowania. Potem musimy świecić oczami, przepraszać, że jednak nie uda się. Takie awarie w sezonie letnim są niestety częste. A przecież fama idzie w świat – mówi Robert Bazela, właściciel przystani „Zimne Wody” nad Brdą, organizator spływów kajakowych na bydgoskim odcinku rzeki.