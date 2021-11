Tuchola. Za śmieci zapłacimy tyle samo, co teraz

A ile będą kosztować śmieci w powiecie tucholskim?

Jest tak, że ceny przyjmowania odpadów na składowisku śmieci dla wszystkich samorządów muszą być takie same. Zagospodarowanie odpadów to jedno, drugie to ich odbiór z posesji i wywózka. Prezes PK zapewnia, że dla gminy Tuchola, właściciela spółki, ceny odbioru również pozostaną takie same. - Natomiast koszty dla pozostałych gmin będziemy jeszcze kalkulować - mówi prezes Stybaniewicz - Wkrótce są kolejne przetargi. 10 listopada w Lubiewie, a inne w kolejnych dniach listopada. Tam wszędzie, gdzie startujemy, staramy się to robić tak, żeby nie zarabiać na naszych usługach, co najwyżej by koszty bilansowały się z przychodami.

Ale tak - koszty rosną. Najbardziej paliwa, do tego od stycznia 2022 r. dochodzi kolejny wzrost pensji minimalnej. - Te koszty na pewno będą większe w tych innych gminach, natomiast staramy się, by były jak najmniej dotkliwe - mówi Stybaniewicz.