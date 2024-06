Turystyczne imprezy w pierwszy weekend wakacji. Kujawsko-pomorskie otwiera przed nami swoje atrakcje

Poznaj Folwark Elsnerode

Kierunek Puszcza Bydgoska

W sobotę 22 czerwca Oddział Miejski PTTK w Toruniu zaprasza do udziału w kolejnej wyprawie z cyklu "Wędrówki rodzinne z PTTK". Spotkanie uczestników o godz. 8.50 na dworcu PKP Toruń Główny, skąd o godz. 9.03 wyjadą pociągiem do stacji PKP Cierpice-Kąkol (kierunek Bydgoszcz).

Trasa wyprawy będzie wiodła z Kąkola turystycznym szlakiem pieszym w kolorze czerwonym wzdłuż Zielonej Strugi do punktu rekreacyjnego przy Leśnictwie Zielonka. Powrót turystycznym szlakiem pieszym w kolorze niebieskim do stacji PKP Cierpice-Kąkol. Długość trasy do przejścia wyniesie ok. 9 km. Powrót do Torunia we wczesnych godzinach popołudniowych.

Wycieczkę poprowadzi przodownik turystyki pieszej PTTK Tadeusz Perlik. Wskazany jest zakup biletu kolejowego w obie strony.

Henryk Miłoszewski przypomina, że Puszcza Bydgoska to nazwa dużego kompleksu leśnego obejmującego około 45 tys. hektarów, rozpościerającego się pomiędzy Bydgoszczą, Gniewkowem i Toruniem, z północną granicą na Wiśle.

W puszczy dominują bór świeży i bór mieszany świeży sosnowo-dębowy. Charakterystycznymi dla Puszczy Bydgoskiej są pola wydmowe występujące na tarasie zalewowym. Najwyższe wzniesienie puszczy tworzy wydma łukowa o nazwie Góra Szwedzka o wysokości 116 m n.p.m. Przez puszczę przepływa Zielona Struga, która dzieli ją na część wschodnią i zachodnią.